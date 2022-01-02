В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщили о 21 землетрясении на территории страны в прошлом году.

"В течение 2021 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года. По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года 29 сейсмических событий)", - сказали в институте.

Больше всего землетрясений, 13 событий, произошло на Дальнем Востоке - Камчатке, Курилах и Сахалине. Еще несколько были зафиксированы в Сибири, на Урале и Кавказе. "Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2021 году, зарегистрировано не было", - подчеркнули во ВНИИ ГОЧС.

В настоящее время в Курило-Охотском регионе, на севере Курил и южной части Камчатки существует возможность возникновения землетрясения с магнитудой большей или равной 7,5. На юге Сахалина не исключено землетрясение с магнитудой до 6,0.

"В целом, сейсмическая обстановка в Российской Федерации благоприятная. Сохраняется вероятность поражения волнами цунами океанических и морских побережий Дальневосточного федерального округа", - добавили в институте.