В Татарстане растет количество обращений на телефон доверия по вопросам буллинга в школе

КАЗАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Количество обращений детей на телефон доверия в Татарстане в 2021 году выросло почти на 3 тыс. Растет и количество обращений по вопросам буллинга и взаимоотношений в школе среди одноклассников, сообщил ТАСС министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

"Значительно выросли звонки на детский телефон доверия в 2020 году, и в 2021 году продолжился рост. Всего 35 тыс. звонков. Конечно, основная тема - это тема детско-родительских отношений, но вместе с тем за последние два года участились звонки, которые касаются сложностей во взаимодействии с одноклассниками, вопросы, связанные с буллингом, к сожалению, тенденция роста наблюдается", - сказал Сулейманов.

По словам Сулейманова, в следующем году более 300 млн рублей в Татарстане будет выделено на оборудование и ремонт центров психолого-педагогической помощи. Деньги выделят из республиканского бюджета.

В 2020 году на детский телефон доверия поступило 32 811 звонков, а в 2021 году их количество достигло 35 245 звонков.