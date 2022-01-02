Полиция Болгарии проверит сертификаты о вакцинации у всех умерших от ковида

"Поручил главе МВД проверять все подобные случаи. Надеюсь, что таким образом мы сможем схватить тех, кто быстро выдает фальшивые сертификаты", - сообщил Петков в воскресенье в интервью телеканалу bTV.

В воскресенье санитарные власти страны подтвердили 12 первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач страны Ангел Кунчев. "Подтверждены первые 12 случаев заражения омикрон-штаммом в Болгарии, лишь про одного из заболевших известно, что он прибыл в страну из-за границы. Все зараженные переносят заболевание в легкой форме и находятся на домашнем лечении, но можно ожидать, что этот вариант коронавируса будет распространяться быстро и станет доминирующим в стране", - сказал Кунчев.

По информации Минздрава, количество положительных тестов на коронавирус в стране за сутки увеличилось с 10% до 14%. На лечении в больницах находятся 4 059 пациентов, 449 из них - в отделениях интенсивной терапии. За 24 часа умерли 28 человек, а общее количество умерших достигло 30 983. Около 4% умерших были вакцинированы от коронавируса.