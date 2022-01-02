Москвичам пообещали "штормовое ненастье" на следующей неделе

"Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на 2-3 градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус 5-10. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", - написал он в Instagram .

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Морозы в Москве окрепнут во вторник и среду, температура будет на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом в воскресенье сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в среду в Москве ожидается "штормовое ненастье". В столицу придет активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады. Общее количество осадков будет около 10 мм, что составляет 25% от месячной нормы, сообщил Тишковец. Порывы ветра достигнут штормовых значений - до 15-20 м/с, а видимость уменьшится до одного км и менее, на проводах и ветвях деревьев возможно налипание мокрого снега. "Сугробы вырастут с 26 до 30 см. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию. Скорее всего, не обойдется без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП", - написал он.

Атмосферное давление, по словам Тишковца, "рухнет на самое дно барической пропасти" - до 725 мм ртутного столба. Это на 20 единиц ниже многолетней нормы, пишет синоптик. В четверг образуется гололедица, а в пятницу в дневные часы ожидаются умеренные крещенские морозы - до минус 7-12 градусов. В субботу под утро ожидается до минус 19 градусов, после полудня - не выше минус восьми. В воскресенье прогнозируется на несколько градусов больше.

В целом январь ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков, отметил Тишковец. По его словам, среднемесячная температура воздуха превысит норму не более чем на один градус, а по количеству осадков возможен переизбыток около 10-20% от всего месячного лимита. "Высота снежного покрова достигнет 35-40 см, что больше нормы и соответствует нормативу февраля. Предварительные оценки показывают, "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых три градуса теплее средних значений", - добавил Тишковец.

Он также отметил, что в марте аномалия тепла может достигнуть четырех градусов. По его словам, это значит, что во второй половине метеорологической зимы ожидаются частые оттепели, осадки в смешанной фазе и гололедные явления. "Кроме того, и начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, будет преждевременным", - написал синоптик.