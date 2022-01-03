Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил об отсутствии планов по введению электронных сертификатов для посещения школ и продлению зимних каникул в масштабах всей страны. Об этом он рассказал в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул", - сообщил он газете.

Кравцов отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в регионах разная и, исходя из нее, субъекты сами могут принимать решения по ограничениям.