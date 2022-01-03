Замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний". Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Заветное новогоднее желание Виктора Алинкина из Мурманской области в рамках благотворительного проекта "Елка желаний" исполнено первым заместителем министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий". "На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-морского флота России", - уточнили в МО РФ.

"После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, в конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.