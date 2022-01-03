Образовательные программы Уральского НОЦ для магистрантов запустят в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Уральский НОЦ планирует запустить новые образовательные программы для магистрантов в ведущих вузах Свердловской, Курганской и Челябинской областей в 2022 году, сообщил в понедельник ТАСС директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров. Предприятия в регионах нуждаются в математиках, химиках, конструкторах и технологах.

"Магистерские программы, как проект, сейчас действительно разрабатываются. Нам очень важно, чтобы было погружение магистрантов в процессе учебы в проекты НОЦ. Надеюсь, в 2022 году такие программы уже будут", - сказал Манжуров.

Запустить программы планируется в трех ведущих вузах регионов: Уральском федеральном университете, Южно-Уральском и Курганском госуниверситетах. Пилотной площадкой для отработки программ может стать УрФУ. Предприятия-партнеры НОЦ, по словам директора по развитию, заинтересованы в большом количестве специалистов, среди которых химики, математики, программисты.

Как пояснил ТАСС руководитель проектного офиса НОЦ Курганского госуниверситета Олег Филистеев, в рамках деятельности НОЦ вуз уже ведет подготовку специалистов для работы с медицинским оборудованием и аппаратами. "Выпускники этой программы будут уникальными специалистами для медицинской отрасли, профессионалами, чья карьера будет строиться на стыке двух развивающихся отраслей - медицины и технологичного производства. Потребность в таких кадрах остро ощущается уже сейчас, со временем, как утверждают эксперты, будет только расти", - добавил он. Набор абитуриентов на данную программу был открыт по запросу Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова.

Предприятия в регионе рассчитывают на подготовку инженерных кадров, в том числе конструкторов и технологов. "Компания "Вездеходы "Бурлак" находится в стадии активного расширения: недавно был запущен завод в Кургане, сейчас идут строительные работы еще на одной площадке. Нам нужны новые, молодые кадры, поэтому мы рассчитываем, что разработка образовательных программ, которую инициирует НОЦ, даст свои плоды в будущем. Наше производство нуждается в технологах, инженерах, конструкторах, поэтому мы сотрудничаем с Курганским государственным университетом", - сказал ТАСС коммерческий директор компании Роман Панкратьев, отметив, что предприятие помогает вузу в поддержании и обновлении инфраструктуры, материальной базы, предоставляет студентам возможность для практики.

Южно-Уральский госуниверситет разработал и апробировал 15 программ повышения квалификации для сотрудников предприятий, в том числе для ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО НТЦ "Конар", АО ПГ "Метран", АО "НИИМаш" в Нижней Салде, ПАО "Курганмашзавод", ООО "Приводная техника". Обучение по данным программам будут проходить сотрудники любых предприятий и физические лица в целях повышения своей востребованности на рынке труда.

О НОЦ

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан по нацпроекту "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.