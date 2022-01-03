Президента Бразилии госпитализировали

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в понедельник в частную клинику города Сан-Паулу с болью в животе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Жаир Болсонару в ночь на понедельник доставлен в клинику "Вила нова стар" в Сан-Паулу для прохождения обследования в связи с дискомфортом в брюшной полости", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что глава государства чувствует себя хорошо. Дальнейшие подробности о его состоянии здоровья будут обнародованы медучреждением, уточнили в администрации президента.

По информации радиостанции Bungie News, речь может идти о новом случае непроходимости кишечника. С аналогичной проблемой политика уже госпитализировали в июле 2021 года, он был выписан после курса консервативного лечения. Как уточняет радиостанция, лечащий врач Болсонару был вынужден прервать отпуск на Багамских островах и ожидает прибытия за ним спецборта, который доставит его в Сан-Паулу.

С середины декабря политик находился на отдыхе в южном штате Санта-Катарина.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.