В США одобрили бустерные дозы вакцины Pfizer для подростков 12-15 лет

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский медицинский регулятор разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте регулятора.

Как следует из документа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech". В заявлении уточняется, что это предполагает "более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12-15 лет".

Специалисты управления также разрешили "сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев". Ранее указанный срок составлял шесть месяцев. Кроме того, в документе уточняется, что регулирующий орган разрешил вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в прошлом году разрешило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

В конце декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на его омикрон-вариант. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.