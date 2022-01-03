{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В США одобрили бустерные дозы вакцины Pfizer для подростков 12-15 лет

Также разрешено сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американский медицинский регулятор разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте регулятора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как следует из документа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "внесло изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech". В заявлении уточняется, что это предполагает "более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12-15 лет".

Специалисты управления также разрешили "сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев". Ранее указанный срок составлял шесть месяцев. Кроме того, в документе уточняется, что регулирующий орган разрешил вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в прошлом году разрешило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

В конце декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на его омикрон-вариант. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Премьер Греции выразил надежду на возвращение Лондоном в Афины экспонатов храма Парфенон
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что передача этих фрагментов Национальным археологическим музеем Афин является "очень важным моментом для Греции, для Акрополя, для Музея Акрополя, для мировой культуры"
Премьер Греции выразил надежду на возвращение Лондоном в Афины экспонатов храма Парфенон
Читать полностью