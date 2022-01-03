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Пандемия COVID-19

СМИ: на севере Италии выявили вспышку COVID-19 на круизном лайнере

Заразились 150 человек, отмечает агентство Ansa

РИМ, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек на борту круизного лайнера MSC Grandiosa, прибывшего в порт Генуи утром в понедельник из Марселя, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило агентство Ansa.

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По его данным, у большинства зараженных нет симптомов. Путешественники, большинство из которых итальянцы, были изолированы в своих каютах в ожидании сотрудников местных служб здравоохранения. Итальянские пассажиры, у которых был выявлен коронавирус, будут доставлены домой с помощью специальных транспортных средств, а иностранные граждане будут размещены в медучреждениях в Генуе.

Лайнер не сможет покинуть Геную, пока не пройдет полную санитарную обработку, отмечает Ansa.

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ИталияПандемия COVID-19
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