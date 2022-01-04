Медики заявили, что состояние президента Бразилии после госпитализации улучшается

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару, госпитализированного в ночь на понедельник с болью в животе, улучшилось. Об этом говорится в заявлении клиники, куда поступил глава государства.

"[Пациент] продемонстрировал клиническое улучшение после введения назогастрального зонда, без лихорадки и болей в животе, - приводит выдержки из документа портал G1. - Пациент совершил короткую прогулку по коридору больницы и продолжает лечение. Окончательной оценки необходимости хирургического вмешательства до сих пор нет".

Болсонару был доставлен в частную клинику "Вила нова стар" в городе Сан-Паулу в ночь на понедельник с болью в животе после двух недель отпуска. Сам глава государства у себя в Twitter сообщил, что почувствовал недомогание после обеда в воскресенье. По его словам, обследование позволит определить необходимость хирургического вмешательства. С аналогичной проблемой политика уже госпитализировали в июле 2021 года, он был выписан после курса консервативного лечения.

Как уточняет радиостанция Bungie, лечащий врач Болсонару был вынужден прервать отпуск на Багамских островах и ожидает прибытия за ним спецборта, который доставит его в Сан-Паулу во второй половине дня в понедельник.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.