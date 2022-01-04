Потребность в жилье в Иннополисе до 2025 года составляет более 7 тыс. квартир

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Предстоящая потребность в жилье в Иннополисе составляет более 7 тыс. квартир. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Стоит говорить о предстоящей потребности. Предстоящая потребность составляет более 7 тыс. квартир. Это до 2025 года", - сказал он.

Шайхутдинов подчеркнул, что ведется параллельное строительство жилья и двух технопарков, завершение которых планируется в конце 2022 года.

Вице-премьер также напомнил о строительстве квартала из таунхаусов. "Строительство практически завершено. Идет реализация, заселение. Заселение идет из списка тех, кто проживает и работает в Иннополисе более года. В основном это преподаватели, сотрудники университета, исследователи, руководители ИТ-компаний, ведущие специалисты ИТ-компаний", - сказал Шайхутдинов.

О строительстве в Иннополисе

В Иннополисе ведется строительство нового жилого микрорайона "Ю-1", в котором планируется возвести более 250 тыс. кв. м жилья - это более 3 тыс. квартир среднеэтажной застройки, 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками, а также коливинг на 975 жилых ячеек. Кроме того, в новом жилом комплексе построят общеобразовательную школу и школу искусств, а также детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы.

Строительством новых технопарков в Иннополисе занимается компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова (ООО "Иннополис 2023"). Стоимость каждого из них составит от 2 до 2,5 млрд рублей.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства России там создали особую экономическую зону. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.