В Сочи бесплатные Wi-Fi зоны появятся в 16 отдаленных селах

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Бесплатные зоны Wi-Fi появятся в Сочи в 16 отдаленных селах в 2022 году, также планируется установка новых станций мобильной связи и модернизация существующих, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии.

В состав единого муниципального образования вместе с курортным городом входят десятки населенных пунктов - всю территорию принято называть Большим Сочи. Она расположена на участке черноморского побережья протяженностью 145 км, а также в предгорьях Кавказа. Качество связи в некоторых районах муниципалитета до сих пор неудовлетворительное.

"В целях устранения цифрового неравенства управлением информатизации и связи администрации города во взаимодействии с крупными операторами и провайдерами ведется работа по расширению зоны покрытия и улучшению качества сотовой связи. В 2021 году операторами установлено 80 новых базовых станций, еще порядка 300 площадок модернизировано. В 16 отдаленных населенных пунктах города поэтапно запускаются общественные зоны покрытия бесплатными сетями Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году провайдеры построили около 322 км волоконно-оптических линий связи. К услугам широкополосного доступа к интернету подключили более 25 тыс. новых абонентов. К публичным сетям Wi-Fi подключили 13 наиболее посещаемых городских территорий. Зафиксировали более 1,5 млн подключений.

"Все горожане должны получать качественный комплекс услуг сотовой связи. Это дает возможность пользоваться бесперебойным интернетом и совершать звонки из любой точки Сочи. Нужно проработать план совместных мероприятий по техническому оснащению тоннелей, автомобильных и железных дорог, отдаленных населенных пунктов в горной местности для обеспечения бесперебойной сотовой связи и выхода в интернет", - приводятся в сообщении слова мэра Алексея Копайгородского.