У пассажиров круизного судна после остановки в Марселе обнаружили коронавирус

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Французские санитарные власти встревожены информацией, о том, что часть пассажиров круизного судна Grandiosa помещена в карантин в порту Генуи в связи с положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщила во вторник радиостанция France Bleu .

По ее данным, лайнер "совершил остановку в воскресенье в Марселе, чтобы принять на свой борт путешественников из Франции". "Положительные результаты [тестов на коронавирус] у 45 человек", - сообщает радиостанция.

Отмечается, что "согласно правилам круиза, все пассажиры должны сдавать тесты на COVID-19 перед посадкой и во время плавания". На борту соблюдаются меры социальной дистанции, экскурсии в период остановок совершаются только группами. Оператор судна принял решение продолжать круиз с остановками в Риме, Палермо, на Мальте и в Барселоне.

Во французской национальной и региональной службах здравоохранения пока не ответили на вопрос ТАСС по поводу появившейся накануне в австрийских и швейцарских СМИ информации о заражении 12 человек в Марселе возможным штаммом коронавируса. Он получил предварительное обозначение B.1.640.2. Утверждается, что источником инфекции мог стать авиапассажир, прибывший из Камеруна. Посольство этой страны в Париже в свою очередь пока не комментирует такую информацию.

Ранее ВОЗ сообщила, что указанный вариант COVID-19 находится под наблюдением еще с ноября. В организации не располагают однако информацией, насколько опасны такие варианты вируса. В декабрьском препринте статьи французских исследователей утверждалось о 12 случаях заражения камерунским штаммом на юге Франции. Исследователи пока не берутся судить о свойствах варианта, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть по крайней мере 46 мутаций.