"Билайн" в Казахстане заявил об ограничениях в предоставлении услуг мобильного интернета

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн Казахстан" сообщил во вторник об ограничениях с предоставлением услуги мобильного интернета. Как отмечается в заявлении пресс-службы компании, неудобства для пользователей могут возникнуть по не зависящим от оператора причинам.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - говорится в сообщении на странице "Билайн Казахстан" в Twitter.

Как убедился корреспондент ТАСС, в районе левобережья столицы страны мобильный интернет и сотовая связь "Билайн" функционируют достаточно стабильно. Перебои в передаче мобильных данных отмечались, в частности, в районе улицы Валиханова в старой части города, где ранее, согласно опубликованным в интернете видеозаписям, находились демонстранты.

При этом, по сведениям некоторых местных СМИ, выход в интернет в настоящее время недоступен в крупнейшем городе республики Алма-Ате, население которой составляет порядка 2 млн человек.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он на своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Токаев подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе совещания в среду.