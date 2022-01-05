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Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар

Представители ведомства указали, что началось предварительное расследование по факту покушения на убийство в связи с терактом

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции возглавила расследование обстоятельств взрыва, который произошел 30 декабря в ходе ралли Париж - Дакар и привел к ранению французского гонщика. Об этом сообщили во вторник в штаб-квартире ведомства.

"Национальная антитеррористическая прокуратура сегодня начала предварительное расследование по факту покушения на убийство в связи с терактом", - указали представители ведомства.

Взрыв произошел в районе города Джидда на западе Саудовской Аравии. Экипаж машины состоял из пяти французов. В результате подрыва был тяжело ранен водитель.

Ведение следствия прокуратура поручила французской контрразведке - Главному управлению внутренней безопасности.

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ФранцияСаудовская Аравия
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