Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции возглавила расследование обстоятельств взрыва, который произошел 30 декабря в ходе ралли Париж - Дакар и привел к ранению французского гонщика. Об этом сообщили во вторник в штаб-квартире ведомства.

"Национальная антитеррористическая прокуратура сегодня начала предварительное расследование по факту покушения на убийство в связи с терактом", - указали представители ведомства.

Взрыв произошел в районе города Джидда на западе Саудовской Аравии. Экипаж машины состоял из пяти французов. В результате подрыва был тяжело ранен водитель.

Ведение следствия прокуратура поручила французской контрразведке - Главному управлению внутренней безопасности.