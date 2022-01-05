На съездах с 14-го км МКАД до 30 сентября меняют схему движения транспорта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Схема движения на съездах с 14-го км МКАД в районе пересечения с улицей Верхние поля изменится с 5 января. Ограничения будут действовать круглосуточно до 30 сентября 2022 года.

Так, временно изменится схема движения транспорта в районах Капотня и Люблино. Это связано с проведением строительных работ.

"С 5 января по 30 сентября 2022 года ограничат движение по съездам с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Для проезда будут [полностью] закрыты следующие участки: улица Верхние Поля в районе пересечения с 14-м километром МКАД; съезд с улицы Верхние Поля (в центр) на внутреннюю сторону МКАД; съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в область); съезд с улицы Верхние Поля (в область) на внешнюю сторону МКАД; съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр)", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, ограничат движение транспорта на 14-м километре МКАД от владения 2, строения 2с до владения 1 в 1-м Покровском проезде с сохранением движения транспортных средств по пяти полосам в каждом направлении за счет переразметки проезжей части. Москвичей просят быть внимательнее и планировать маршруты заранее.