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Пандемия COVID-19

Анджей Дуда во второй раз заразился коронавирусом

Президент Польши чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей

ВАРШАВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель его канцелярии Павел Шрот.

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"В связи со случаями заболеваний в президентской канцелярии и ее окружении президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, он находится под наблюдением врачей", - написал Шрот.

Первый раз Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.

Теги
ПольшаДуда, АнджейПандемия COVID-19
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