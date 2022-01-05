Украина ввезла из России в 2021 году 32 млн экземпляров книг

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) разрешил ввезти на Украину 6,7 тыс. наименований российской издательской продукции в 2021 году. Об этом сообщило ведомство на своем сайте, опубликовав перечень изданий.

По информации ведомства, в реестре издательской продукции из РФ, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, всего находится 21 193 издания, из которых 6 708 были разрешены к ввозу в 2021 году. Согласно реестру, в минувшем году украинская сторона одобрила ввоз более 31,9 млн экземпляров издательской продукции, из которой большинство - русская и мировая классика и переведенные на русский язык произведения современных зарубежных авторов.

В то же время Госкомтелерадио в 2021 году запретило завезти из России 73 книги из-за "пропаганды коммунистического тоталитарного режима" и его символики, а также не рекомендовало завезти для украинских читателей еще 56 книг, содержание которых, как считают в Киеве, направлено на ликвидацию независимости Украины.

В 2018 году Украина разрешила завезти на свою территорию почти 14,5 тыс. российских изданий, в 2019 году - 4,3 тыс., в 2020 году - более 2,9 тыс.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. Во исполнение закона в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.

В 2018 году комитет предложил применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, выпускающих "антиукраинскую литературу". В марте 2019 года Украина ввела санкции в отношении таких российских издательств, как "Книжный мир", "Эксмо", "Центрполиграф", "АСТ" и другие. Под запрет также попали книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес". В мае 2021 года было аннулировано более 2 тыс. ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции из России.