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Протесты в Казахстане

В Алма-Ате отключены интернет и телефонная связь

Невозможно совершить звонок даже в роуминге

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Телефонная связь и интернет отключены в Алма-Ате, где происходят беспорядки, передает корреспондент ТАСС.

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Протесты в Казахстане. Онлайн

Интернет не работает ни в одной точке города, изредка проскакивает сигнал через VPN. Телефонная связь отключена, невозможно совершить звонок даже в роуминге.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Они начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.

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