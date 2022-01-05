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Протесты в Казахстане

Вылет рейса авиакомпании Air Astana из Петербурга в Нур-Султан задержали почти на 16 часов

Самолет не прибыл в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь из петербургского аэропорта Пулково 5 января в столицу Казахстана Нур-Султан, задержали более чем на 16 часов. Это следует из данных онлайн-табло Пулково.

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Рейс должен был вылететь в 20:25 мск, ранее его задержали до 22:25 мск. Теперь вылет рейса планируется в 12:00 мск 6 января.

"Авиарейс перенесен в связи с неприбытием самолета в Пулково", - сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Акции протеста в Казахстане, начавшиеся 2 января как реакция на резкое повышение цен на сжиженный газ, на четвертый день переросли в серьезные беспорядки. Их участники захватили администрацию Алма-Аты и местную резиденцию президента. В Нур-Султане и Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Мангистауской областях на две недели ввели режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Позднее режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана. Сообщается о перебоях в работе аэропортов крупнейших городов страны, включая Алма-Аты. Отменяются вечерние рейсы, несколько авиакомпаний объявили о приостановке полетов.

Теги
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