Авиакомпания Nordwind отменила на 6 января рейсы из Калининграда в Алма-Ату и обратно

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Калининграда в Алма-Ату и обратно, которые были запланированы на 6 января, сообщается в среду на сайте авиаперевозчика.

"Информируем об отмене рейсов: N4-2181 от 6 января Калининград - Алма-Аты; N4-2182 от 6 января Алма-Аты - Калининград", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам автоматически предложат перелет альтернативным рейсом N4-2373 из Калининграда в Нур-Султан 7 января и N4-2374 по обратному маршруту 8 января.

По данным расписания на сайте калининградского аэропорта Храброво, другие прямые рейсы в Алма-Ату не предлагаются.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний.

Акции протеста в Казахстане, начавшиеся 2 января как реакция на резкое повышение цен на сжиженный газ, на четвертый день переросли в серьезные беспорядки. Их участники захватили администрацию Алма-Аты и местную резиденцию президента. В Нур-Султане и Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Мангистауской областях на две недели ввели режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Позднее режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана. Сообщается о перебоях в работе аэропортов крупнейших городов страны, включая Алма-Аты. Отменяются вечерние рейсы, несколько авиакомпаний объявили о приостановке полетов.