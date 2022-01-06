Рождественский концерт с русскими романсами прошел в храме ордена францисканцев в Дамаске

ДАМАСК, 6 января. /ТАСС/. Рождественский концерт русской музыки, организованный Российским культурным центром, прошел в католическом храме францисканского ордена в Дамаске.

Как сказала журналистам посетившая мероприятие министр культуры Сирийской Арабской Республики Любана Мшаввах, праздник Рождества отмечают в Сирии и мусульмане, и христиане. "Этот праздник Рождества празднуют не только христиане в Сирии, но и мусульмане. В священном Коране сказано, что дева Мария родила Иисуса Христа, и Иисус Христос является спасителем. И дева Мария является защитницей всех женщин, вне зависимости от их религиозной принадлежности. И мусульмане в Сирии празднуют это праздник, потому что они ощущают, как святость и божья благодать покрывает все конфессии, которые существуют в Сирии, и всю сирийскую землю", - сказала министр.

В репертуаре хора "Гардения" в этот раз оказались как традиционные рождественские произведения, известные всему миру, так и русские классические романсы. Как пояснил настоятель храма францисканцев в Дамаске Нирван Наср Бенна, сотрудничество с Русским домом позволяет поддержать хор, сохранить музыкальное наследие Сирии. "Я хотел бы поблагодарить Российский культурный центр за ту моральную и материальную поддержку, которую он оказывает этим замечательным молодым людям, которые сохраняют наше наследие, наши древние песнопения религиозные, посвященные Рождеству Христову. Я хотел бы надеяться, что Русский центр будет и дальше оказывать поддержку этим молодым людям в их стремлении улучшить и восполнить древние песнопения на разных языках, в том числе на арамейском и халдейском. И мы как францисканский орден всегда готовы предоставить эту площадку для выступления", - сказал настоятель.

До нынешнего концерта в Сирии исполнялись песни на русском языке под самый Новый год. В Дамаске Русский дом организовал 27 декабря прошедшее с большим успехом представление духовных песнопений, и также в католическом соборе францисканского ордена, который до отказа был заполнен публикой. Созданный около года назад квартет "Самават", что в переводе с арабского языка означает "небеса", спел тропарь Рождеству Христову на музыку Степана Дегтярева. "Самават" собирает древние тексты, композиции и представляют свои интерпретации с помощью собственных голосов и современных инструментов. А женский хор "Гардения" тогда исполнил знаменитый русский романс "Дорогой длинною". Среди присутствовавших были министр культуры Любана Мшаввах, депутаты парламента, зарубежные дипломаты, сотрудники международных организаций, включая ООН, многочисленные соотечественники, а также настоятель Храма Игнатия Богоносца Московского патриархата игумен Арсений.

На время войны в Сирии работа Русского дома в Дамаске была приостановлена. Когда в марте 2020 года возобновилось проведение культурных и общественных мероприятий, стало ясно, что здание нуждается в серьезном ремонте. Окончание ремонта намечено на октябрь.