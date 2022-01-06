Путин поручил включить строящуюся в Улан-Удэ больницу в федеральную инвестпрограмму

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о выделении бюджетных ассигнований на подготовку проектно-сметной документации для строительства нового здания инфекционной больницы в Бурятии и о включении этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Это следует из опубликованного в четверг на сайте Кремля перечня поручений по итогам большой пресс-конференции.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Республики Бурятия и представить предложения о выделении из федерального бюджета и бюджета республики бюджетных ассигнований на подготовку проектно-сметной документации для строительства нового здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница" (г. Улан-Удэ), а также о включении соответствующего объекта капитального строительства в федеральную адресную инвестиционную программу", - говорится в сообщении.

Срок исполнения - 1 февраля 2022 года. Ответственными лицами являются председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава республики Алексей Цыденов.

В ходе минувшей пресс-конференции к главе государства обратилась журналистка из Бурятии, которая рассказала о плохом состоянии инфекционной больницы, зданию которой уже 80 лет. По ее словам, необходимо новое здание, республиканские и муниципальные власти работают в этом направлении, участок найден, но сумма для строительства потребуется огромная. В Республиканской клинической инфекционной больнице оказывается круглосуточная специализированная помощь взрослому и детскому населению города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Ежегодно в больницу госпитализируются от 8 тыс. до 10 тыс. больных с различной инфекционной патологией, в состав медучреждения входит 21 структурное подразделение.