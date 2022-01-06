ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX в 2021 году

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter .

Ранее Еврокомиссия сообщала, что основная масса этих вакцин - это препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, которые зарегистрированы в Евросоюзе, но мало востребованы в странах ЕС из-за более низкой по сравнению с аналогами эффективности.

"Мы превысили наши цели по выделению вакцин в 2021 году, предоставив странам мира с низким и средним уровнем развития 380 млн доз вакцин, главным образом через COVAX. И мы сделаем еще больше - к середине 2022 года мы пообещали раздать 700 млн доз вакцин", - заявила глава Еврокомиссии.

Страны ЕС в настоящее время ускоренными темпами проводят довакцинацию своего населения бустерными дозами вакцин, наиболее распространены препараты американских компаний Pfizer и Moderna. Российский "Спутник V", который используется, в частности, в Венгрии, до сих пор не получил сертификации в Евросоюзе. Этот процесс продолжает затягиваться, тогда как изначально предполагалось, что вакцина будет одобрена уже летом 2021 года.