В Иркутской области выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

"В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма "омикрон". Данный штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в данный момент проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, всего в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировали 158 981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 146 077 человек, умерли 7 186. С середины декабря наблюдается снижение ежесуточного прироста заразившихся. Если в ноябре он превышал 600 человек, то сейчас составляет порядка 250-300.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун.

В России первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили у двух человек, прилетевших из ЮАР, в начале декабря. ВОЗ назвала штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации сообщалось, что эта разновидность имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку могут сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.