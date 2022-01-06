Москвичам рекомендовали быть более осторожными на улицах из-за гололедицы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть осторожными на улицах из-за гололедицы, а водителей призвали соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в ближайшие часы температура воздуха опустится ниже ноля, ночью столбики термометров покажут до минус трех - пяти градусов.

"Колебания температуры воздуха в сочетании с небольшими осадками в виде снега могут способствовать образованию гололедицы на тротуарах и проезжей части. Просим горожан быть предельно осторожными на улице, выбирать соответствующую погоде обувь. При управлении транспортным средством строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.