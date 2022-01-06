В Москве с Рождества ожидается усиление морозов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в предстоящую рождественскую ночь и в пятницу немного понизится, а небольшой снег перейдет в метель. Тренд на похолодание будет сохраняться и в последующие дни, сообщил в четверг ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдет небольшой снег (не более 0,3-0,8 мм), ветер западной четверти 4-9 м/с, температура воздуха понизится с 0 до минус 3-5, а значит, подтаявший снег замерзнет и превратится в гололедицу", - сказал Тишковец.

По его словам, ожидаемые в этот раз относительно слабые рождественские морозы наблюдаются, тем не менее, довольно часто - в 20% случаев.

"Завтра днем в тылу циклона, преимущественно утром и вечером, сохранится вероятность скоротечного заряда снега, вечером усилится ветер в порывах до 10-15 м/с, закружит метель, видимость ухудшится до 4-6 км, похолодание усилится, и дневная температура вернется в свое климатическое русло января, минус 5-7", - рассказал Тишковец.

Согласно метеостатистике, начиная с 1940-х годов в Москве в Рождественскую ночь 30-градусные морозы фиксировались лишь однажды - в 1987 году (минус 31,5). При этом только 6% случаев приходится на температурный диапазон минус 25-30, в 15% случаев температура колебалась от минус 10 до минус 20 градусов.

Чаще всего столбики минимальных термометров колеблются от минус 5 до минус 10 (чуть более четверти всех случаев), а пятая часть статистики приходится на интервал от 0 до минус 5, что и произойдет в эту ночь, с 6 на 7 января. "В век же глобального потепления в ночь на Рождество появились и оттепели - 5% случаев", - добавил Тишковец.