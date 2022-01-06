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Пандемия COVID-19
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ВОЗ считает, что более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что в одних странах люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других еще не вакцинированы медработники

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что более 100 стран не смогут достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю 2022 года. Об этом заявил в четверг на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, главной проблемой в данной ситуации является несправедливое распространение вакцин. "В ограниченном числе стран люди получают бустерные вакцины, пока миллиарды остаются незащищенными, - обратил внимание он. - В одних странах люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других странах еще не вакцинированы медработники".

"Мы должны справедливо распределять вакцины, - сказал глава ВОЗ. - На протяжении 2021 года этого не происходило, но мы надеемся, что в 2022 году ситуация изменится".

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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