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Пандемия COVID-19

ВОЗ считает маловероятным, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Хотелось бы [чтобы это был последний вариант], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, - отметил он. - Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи "омикрона". Есть также большие проблемы с иммунизацией - миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку".

"Поэтому, к сожалению, есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов, - констатировал специалист. - Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий".

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