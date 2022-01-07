Более 300 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 7 января. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу превысило 300 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, коронавирусом заразился 300 002 021 человек, из них 5 471 856 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (58 449 898) приходится на США, далее следуют Индия (35 109 286) и Бразилия (22 328 252).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 601 300 случаев заражения, выздоровели 9 623 677 человек, умерли 313 817 пациентов.