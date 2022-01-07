Молодежный экопарк создадут на карбоновом полигоне в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Молодежный парк с экозонами и тематическими площадками для популяризации бережного отношения к природе создадут на карбоновом полигоне WAY CARBON в Чеченской Республике. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта Асет Ферзаули.

"Проект нашего вуза [Грозненского нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М. Д. Миллионщикова] стал победителем конкурса среди молодых ученых, студентов в области устойчивого развития газовой промышленности, который проводился ПАО "Газпром" в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий в России. "Молодежный экопарк" признан лучшим в номинации "Сберегаем. Охраняем. Умножаем". Идея заключается в создании на одном из участков карбонового полигона рекреационной зоны с развитой инфраструктурой для ведения эколого-просветительской деятельности среди молодежи, восстановления естественной среды на этом участке и популяризации бережного отношения к природе", - отметила собеседница ТАСС. Проект планируют реализовать в этом году.

По ее словам, парк будет разделен на несколько экологических и тематических площадок и засажен новыми деревьями и кустарниками при максимальном сохранении уже существующих там зеленых насаждений. "На начальном этапе реализации проекта сотрудники ГГНТУ планируют спасти и возродить лес на территории Алханчуртской долины, где ранее была несанкционированная, частично рекультивированная городская свалка", - добавила Ферзаули.

В 2021 году в Чечне заработал карбоновый полигон WAY CARBON, на котором будут проводиться мониторинг и анализ возможностей территорий улавливать и использовать углерод из атмосферы. Его общая площадь - 1,8 тысячи гектаров.

Два вуза Чечни стали участниками программы Минобрнауки России по созданию сети карбоновых полигонов в стране. ГГНТУ будет проводить уникальные для России исследования в области экологического мониторинга окружающей среды, включая анализ влияния нефтезагрязнений и геотермальных источников на формирование углеродного следа. Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова - оператор карбонового полигона по выращиванию и исследованию растений с высоким секвестрационным потенциалом, а также первого и пока единственного полигона в стране, который изучает влияние регенеративного животноводства на секвестрационный потенциал пастбищ и эффективное использование секвестрационных технологий на пастбищах в предгорных и горных районах.