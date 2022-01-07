В рождественских богослужениях в Москве приняли участие около 300 тыс. человек

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Рождественские богослужения прошли приблизительно в 700 московских храмах без нарушений антикоронавирусных мер. В службах приняли участие около 300 тыс. москвичей, сообщил ТАСС в пятницу глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Всего в рождественских богослужениях приняли участие около 300 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января - порядка 100 тыс. москвичей. Были открыты около 700 храмов", - сказал Сучков, уточнив, что мероприятия прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса.

В 2021 году рождественские богослужения прошли приблизительно в 475 московских храмах. Нарушений антикоронавирусных мер выявлено не было. Всего в службах приняли участие около 140 тыс. москвичей - почти в 10 раз меньше по сравнению с предыдущими годами, а в службе в ночь с 6 на 7 января - 60 тыс. москвичей. В предыдущие годы в рождественских богослужениях в Москве принимали участие более миллиона человек.