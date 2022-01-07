В Белоруссии в перечень прививок включили вакцинацию подростков от ковида

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет внесена в Белоруссии в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующее постановление министерства здравоохранения республики опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса началась в Белоруссии 27 декабря. Для этого используют китайский препарат Verо Cell. В Минздраве республики заявили, что для этого необходимо письменное согласие родителей. Также в ведомстве отметили, что вакцинацию можно пройти не раньше, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания COVID-19.

Кампания массовой вакцинации взрослых от коронавируса стартовала в Белоруссии в конце декабря 2020 года. С 1 октября того же года начали прививать добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, а затем республика стала первым государством после России, официально его зарегистрировавшим. Позднее в стране наладили совместное производство этого препарата, который в настоящее время используют для вакцинации населения. В Белоруссию также доставили несколько партий препарата Vero Cell. В июле была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт".