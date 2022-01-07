В Швеции суточный прирост числа зараженных коронавирусом достиг нового максимума

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в среду в Швеции, составило 23 877. Это самый высокий суточный показатель за время пандемии, сообщило в пятницу управление здравоохранения королевства.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован во вторник - 17 457 зараженных. Общий показатель с начала пандемии составил 1 416 650 инфицированных. Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 15 377. Во вторник было объявлено о том, что инфицированы король и королева Швеции.

В декабре в стране был введен ряд антиковидных ограничений. Расстояние между столиками в ресторанах должно быть не менее 1 м. При поездках на поездах и в автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест. Число участников частных мероприятий в помещениях не должно превышать 50 человек.

Взрослым жителям Швеции рекомендуется избегать скоплений людей и пользоваться защитными масками в общественном транспорте, работодателям надлежит организовывать служебные встречи в дистанционном режиме. Сертификаты о вакцинации необходимы на массовых мероприятиях с участием более 500 человек. При въезде в Швецию у путешественников требуют подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста.