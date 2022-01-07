Скульпторы из Ижевска и Сергиева Посада победили в конкурсе "Вифлеемская звезда" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Мастера Мария Соловатова и Лев Брюханов из Ижевска и Сергиева Посада стали победителями XVI Рождественского фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда", который стартовал 29 декабря и завершился в пятницу в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Вифлеемская звезда" - единственный в России ледовый фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. В этот раз в нем принимали участие более 20 команд из более чем 10 регионов России, а также из Сербии.

"Первое место - скульптура "Небесный пастух", авторы Мария Соловатова и Лев Брюханов (Ижевск, Сергиев Посад)", - говорится в сообщении. Второе и третье места заняли участники из Нарьян Мара и Пермского края. Приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения достался скульптуре "Рождественское чудо", авторы Алена Королькова и Сергей Корольков.

"Когда я ходил среди работ, то сердце ликовало, и это происходит каждый год. Поэтому, конечно, хотелось сердечно поблагодарить всех авторов, на ваше сердце легли эти удивительные мгновения, и вы их сумели остановить и передать нам", - цитирует пресс-служба митрополита.

Мастерам команд предстояло создать ледовые скульптуры с сюжетами о Рождестве, подвиге новомучеников и исповедников Церкви, императрице Александре Федоровне, культуре в эпоху Николая II, 65-летии со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли и другими. Фестиваль проходит на площади перед Храмом на Крови в Екатеринбурге, здесь жители и гости города могли увидеть весь процесс создания ледовой скульптуры.