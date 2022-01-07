Власти ФРГ условились ужесточить доступ привитых в бары и рестораны

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Власти ФРГ из-за распространения штамма "омикрон" договорились ужесточить правила посещения гастрономических заведений - ресторанов, пивных, баров и кафе. В дальнейшем даже тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел ковидом, придется предъявлять отрицательный результат теста, сообщило в пятницу интернет-издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Так называемое правило 2G plus будет действовать по всей стране и вне зависимости от темпов распространения коронавируса на локальном уровне. Исключение будет сделано для тех, кто успел ввести себе бустерную дозу вакцины. Граждане без иммунизации, как и прежде, вообще будут лишены такой возможности. Правило, как ожидается, вступит в силу 15 января.

На встрече в пятницу Олаф Шольц и главы федеральных земель приступили к обсуждению ситуации с коронавирусом в Германии. Участники встречи также договорились изменить правила досрочного прекращения карантина. Впредь выйти из него можно через семь дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Для лиц, занятых в области критической инфраструктуры, это будет разрешено сделать уже через пять дней.

Ограничения в Германии сейчас существенно мягче, чем при первой, второй и третьей волнах пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты и фитнес-клубы. Власти ФРГ опасаются взрывного ускорения темпа распространения штамма "омикрон". За последние сутки в Германии было зарегистрировано более 56 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.