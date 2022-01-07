Самолет "Белавиа" вылетел из Минска в Нур-Султан

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Самолет "Белавиа" в пятницу вечером вылетел из Минска в Нур-Султан.

"Самолет "Белавиа" сегодня вылетел из Минска в Нур-Султан", - говорится в сообщении пресс-службы Национального аэропорта Минск.

В авиакомпании ранее сообщили, что с 7 января "Белавиа" планирует выполнение рейсов в Нур-Султан согласно опубликованному расписанию.

Авиакомпания напомнила, что регулярные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться по согласованию с департаментом авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии и только при безусловном обеспечении безопасности полетов. Ранее были отменены рейсы из Минска в Алма-Ату 5, 6 и 8 января, в Нур-Султан - 6 января.

Пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в или из пунктов Казахстана прямыми рейсами "Белавиа" по 10 января 2022 года включительно, могут по своему желанию изменить дату вылета без дополнительной оплаты на прямые рейсы, вылетающие в/из Минска в пункты Казахстана по 31 января 2022 года, независимо от статуса рейса. Авиакомпания также рекомендует изменить дату вылета транзитным пассажирам, вылетающим в Казахстан через Минск ближайшими рейсами, до прояснения ситуации. В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета в пределах его срока действия.