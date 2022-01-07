Макрон сохраняет лидерство в предвыборном опросе Ipsos

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сохраняет высокие шансы на переизбрание на второй срок в ходе президентских выборов в 2022 году. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Ipsos, опубликованный в пятницу.

По его данным, действующий глава государства, который пока еще официально не выдвинул свою кандидатуру, может рассчитывать на 26% голосов в первом туре. Уточняется, что 68% из тех, кто голосовал за него на выборах 2017 года, намерены поддержать его переизбрание на второй срок. В его поддержку также выступают 30% тех, кто голосовал за фаворита первого тура, "республиканца" Франсуа Фийона.

Ближайший преследователь Макрона на нынешних выборах, согласно опросу, - кандидат от партии Национальное объединение Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей, тогда как кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс претендует на 16% голосов и занимает третью строчку рейтинга. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Самый популярный кандидат на левом фланге - лидер партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - пока может рассчитывать на голоса 9% респондентов. За ним идет кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо (8%). Остальные набрали менее 5% симпатий участников опроса. Здесь Ipsos публикует два варианта развития событий, в зависимости от того, оформит ли свою кандидатуру экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира: в случае успеха ее готовы поддержать 3% респондентов, при этом большинство переметнется к ней из числа сторонников мэра Парижа Анн Идальго (3% при участии Тобиры, 4,5% - без нее).

Второй тур при любом раскладе остается за Макроном, считают социологи. В случае дуэли с Ле Пен он может получить 58% голосов, а если во второй тур все же выйдет Пекресс, то 55% голосов.

В опросе, проводившемся с 5 по 6 января, приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних французов.