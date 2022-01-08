Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Аэропорт Нур-Султана планирует выполнить в субботу шесть международных рейсов, четыре отменено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
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"8 января из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из городов Москва, Франкфурт", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из аэропортов Алма-Аты, Актау, Туркестана, Шымкента и Костаная в субботу отменено выполнение 21 международного рейса, включая направления в Москву, Баку и Минск.