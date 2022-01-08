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В Татарстане восстановили движение междугородних автобусов

Его отменяли из-за метели

ТАСС, 8 января. Ограничения для движения междугородних автобусов, введенные в пятницу вечером в Татарстане из-за метели, отменили в субботу, сообщили ТАСС в дежурной части Госавтоинспекции МВД по республике.

"Отменено [ограничение] с 06:00 мск", - сказал собеседник агентства.

По информации Гидрометцентра Республики Татарстан, ночью и днем 8 января на территории региона местами ожидаются сильный ветер с порывами до 15-18 м/с, метель с ухудшением видимости до 1-2 км. На дорогах - гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

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