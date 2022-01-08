Экскурсии на промпредприятия Свердловской области запустят в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Экскурсии на предприятия Свердловской области, которые планируют развивать промышленный туризм региона, запустят в 2022 году. Они будут тесно связаны со структурой экономики региона, в том числе черной и цветной металлургией, тяжелым машиностроением, горнодобывающей промышленностью, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Посещение предприятий планируется с 2022 года и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что к участию в акселераторе привлечены 10 ведущих предприятий в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхней Салде и поселке Арти. Компании тесно связаны со структурой экономики региона: черной и цветной металлургией, тяжелым машиностроением, горнодобывающей и пищевой промышленностью, транспортным сектором.

В списке участников Нижнетагильский металлургический и Качканарский горно-обогатительный комбинаты ("Евраз"), Северский трубный и Первоуральский новотрубный заводы (ТМК), "ВСМПО-Ависма", "Уралхиммаш", "Уральские локомотивы", Артинский завод, "Смак" и Свердловская железная дорога. Также, по информации департамента, в разработке находятся еще пять экскурсионных программ на предприятия "Бергауф строительные технологии", "Таволожская керамика", "Синарский трубный завод" (ТМК), "Пенетрон Урал" и Артемовскую ТЭЦ.

В 2022 году на официальном туристическом портале-путеводителе по Свердловской области планируется сформировать отдельную страницу по промышленному туризму, где будут размещены экскурсионные программы промышленных предприятий, их график и стоимость.

Ранее сообщалось, что 10 предприятий Свердловской области принимают участие во Всероссийской акселерационной программе по развитию промышленного туризма, организованной при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга. Всего было подано около 400 заявок по всей стране.

О сотрудничестве с АСИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году подписал с Агентством стратегических инициатив соглашение о развитии промышленного туризма на территории региона. АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. По итогам акселератора будут созданы не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами. В планах - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.