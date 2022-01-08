В Петербург прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга прибыл утром на Витебский вокзал Петербурга. Он стал 33-м городом из новогоднего маршрута, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе филиала РЖД - Октябрьской железной дороги.

"Санкт-Петербург стал 33-м городом, где сделал остановку новогодний поезд. Во время стоянки специального состава гости мероприятия могут принять участие в развлекательной праздничной программе на Витебском вокзале, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, сделать памятное фото в стилизованном под купе поезда начала ХХ века фото-купе, приобрести сувенирную продукцию из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране", - говорится в сообщении.

Во время знакомства юным петербуржцам предложили рассказать Деду Морозу о Санкт-Петербурге, многие выделили из главных достопримечательностей города - Эрмитаж, Мариинский театр, памятник Медный всадник, Казанский собор и многие другие. "Очень приятно слушать наших юных петербуржцев, которые, когда говорят про Петербург, в первую очередь вспоминают о наших музеях, театрах", - отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на торжественной части встречи с Дедом Морозом.

По его словам, Петербург в этом году очень красиво украшен, новые украшения получил Невский проспект, на Дворцовой площади второй год подряд устанавливают живую ель, ее выбрали горожане на голосовании. "Так что Дедушка Мороз, мы надеемся, что Петербург тебе понравится, и каждый год ты будешь приезжать, радовать детишек и всех петербуржцев своим присутствием и рассказывать в Великом Устюге о том, какой красивый город Санкт-Петербург и какие петербуржцы замечательные", - сказал Пиотровский.

Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга отправился в путешествие по городам России пятого декабря, проект реализуется РЖД совместно с администрацией Вологодской области. В сказочно оформленном составе находится салон-приемная, вагоны для проведения игр, вагон-лавка, вагон-ресторан и технические помещения для персонала. Дед Мороз посетит 36 городов за 41 день, финишем станет возвращение на родину 13 января. В каждом городе дедушка поздравляет детей и исполняет их желания, а посетителей вокзалов, куда прибывает волшебный транспорт, ждут праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" реализуется в Вологодской области с 1998 года. В городе находится резиденция волшебника и Дом моды Деда Мороза, а в 2002 году создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза" в 12 километрах от Великого Устюга. Там расположились Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, пасека, зоосад, кузница, Почта Деда Мороза, ледник и столярная мастерская.