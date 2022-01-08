На оказание высокотехнологичной медпомощи в Петербурге в 2022 году выделят 3,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург в 2022 году направит более 3,4 млрд рублей на софинансирование бесплатной высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Из них 353 млн будут предоставлены из федерального бюджета, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"В 2022 году на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, планируется направить 3 млрд 446 млн рублей. Из них 353 млн рублей - федеральная субсидия. В 2023 году - 3 млрд 557 млн рублей. Из них 353 млн рублей - федеральная субсидия. В 2024 году 3 млрд 557 млн рублей. Из них 353 млн рублей - федеральная субсидия. На выделенное финансирование в 2022 году планируется оказание высокотехнологичной помощи для 11 225 жителей Петербурга и 196 жителей других регионов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо этого в 2022 году городу планируется выделить 253 млн рублей из федерального бюджета на закупку оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций, а в 2023 году - 137 млн рублей. Эти средства будут направлены на переоснащение десяти учреждений в рамках региональной программы Петербурга "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Также на переоснащение онкологических учреждений планируется направить 376 млн рублей в 2022 году и 97 млн в 2023. За счет этих средств в этом году будут закуплены десять единиц медоборудования, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, и четыре компьютерных томографа.