В МЧС заявили о стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае

ТАСС, 8 января. Спасатели ожидают медленный спад воды на реке Енисей у поселка Стрелка Красноярского края, где подтопленными остаются 25 приусадебных участков. Установившийся ледостав должен стабилизировать паводковую обстановку, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС в субботу.

"Паводковая остановка в н. п. Стрелка начинает стабилизироваться. В ночь на 8 января 2022 года установился ледостав. 8 января на р. Енисей в районе н. п. Стрелка ожидается медленный спад уровня воды. Остаются подтопленным 25 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

Замеры уровня воды в Енисее в районе Стрелки продолжаются регулярно, по данным на 06:00 мск субботы он составлял 882 см, что выше критического на 52 см. Обследования русел Енисея и впадающей в него реки Ангара производится с помощью беспилотников с воздуха. В готовности остаются три развернутых пункта временного размещения, которые могут вместить более 100 человек.

Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В четверг произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся, произошло подтопление приусадебных участков.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края, в нем проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.