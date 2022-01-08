Умер работавший над проектом первой Конституции РФ профессор Перевалов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бывший ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) профессор Виктор Перевалов, работавший над проектом первой Конституции Российской Федерации, скончался в Екатеринбурге в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщили в информационно-аналитическом центре УрГЮУ.

"К большому сожалению, Виктор Дмитриевич Перевалов скончался. Это горькая и большая утрата. Официально нам причина смерти неизвестна. Дополнительная информация будет сообщена в течение нескольких дней", - сообщила собеседница агентства.

Перевалов родился 6 ноября 1941 года в селе Большая Грязнуха Каменского района Челябинской области (ныне в составе Свердловской области). Окончил в 1968 году Уральский государственный юридический университет, где с 1988 по 2001 год работал в должности проректора по научной работе, а с 2001 по 2007 год в должности ректора. По поручению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации участвовал в разработке концепции юридического образования и государственного образовательного стандарта по специальности "Юриспруденция". Принимал участие в разработке проекта Конституции РФ.