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Движение автобусов, грузовиков и такси ограничили в Башкирии на трассе Уфа - Оренбург

Ограничение планируется отменить в 17:00 мск

ТАСС, 8 января. Низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости стали причинами ограничения движения некоторых видов транспортных средств на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии с 41-го по 90-й км. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Упрдор "Приуралье".

"С 14:35 (12:35 мск) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан с 41-го по 90-й км в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)", - сказано в распространенном сообщении.

Ограничение планируется отменить в 19:00 (17:00 мск), но, как уточняется в сообщении, время может быть изменено по погодным условиям.

По данным синоптиков, в субботу местами по республике наблюдается усиление ветра до 17м/с, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах при этом есть снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости 500-1 000 м.

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Пандемия COVID-19
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