Вакцинированные "Спутником V" смогут въехать в Израиль при наличии серологического теста

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, либо вакцинированные "Спутником V" при условии положительного серологического теста после прилета, а также переболевшие ковидом и имеющие сертификат, смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом говорится в правилах въезда иностранцев в страну, опубликованных в субботу на сайте министерства здравоохранения Израиля.

В Израиле "признаются вакцинированными те, кто был привит вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Израиль признает также вакцину "Спутник" при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле", указывается в правилах. "Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]", - добавили в минздраве.

Посольство России в Израиле в субботу сообщило, что "признательно израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля".

"Вместе с тем хотели бы обратить внимание на сохраняющиеся технические нюансы, которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля", - продолжили в российском диппредставителльстве, отметив, что "данные вопросы требуют проведения дополнительных консультаций по линии профильных ведомств" двух стран. Речь идет, в частности, о "проверке подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей", отметили в посольстве.

В диппредставительстве призвали граждан России ответственно подходить к планированию своего выезда за рубеж и соблюдению предъявляемых израильской стороной санитарно-эпидемиологических требований во избежание нежелательных ситуаций, чреватых принудительной самоизоляцией за свой счет или возможным отказом во въезде.

Правила въезда

В правилах на сайте министерства здравоохранения указывается, что для въезда иностранцев в еврейское государство их "вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле". В частности, туристы "должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля", либо они "были вакцинированы бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней" с даты бустера. Переболевшие должны иметь "сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР", и будут допускаться при выполнении ряда условий по срокам и вакцинации, указывается в документе.

3 января пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что с 9 января 2022 года, вакцинированные и переболевшие иностранцы смогут получить разрешение на въезд в Израиль "при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста". В Минздраве добавили, что "иностранцы, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие в соответствии с определением министерства здравоохранения, не будут допущены к въезду в Израиль".

Ограничения на въезд иностранцев в Израиле

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был полностью закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами.

1 ноября Израиль открыл границы для привитых утвержденными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.