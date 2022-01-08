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Протесты в Казахстане
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МИД РФ: по имеющейся информации, пострадавших среди граждан России в Казахстане нет

Кризисный штаб посольства в Нур-Султане занимается обращениями россиян, которые хотели бы вернуться домой

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские граждане, по информации на данный момент, не пострадали в результате событий в Казахстане. Обстановка вокруг российских загранучреждений в этой стране остается спокойной, говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

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"Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет", - сообщили в МИД.

Кризисный штаб посольства РФ в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян для дальнейшего решения вопроса об их возвращении домой, говорится в сообщении ведомства.

"Кризисный штаб роспосольства в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Республики Казахстан, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину", - говорится в сообщении.

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