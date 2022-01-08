Петербургский госуниверситет перенесет экзамены для студентов из Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) готов предоставить индивидуальный график экзаменов для студентов, которые находятся на территории Казахстана и не могут вернуться к назначенным датам. Об этом в субботу сообщила первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова в виртуальной приемной университета.

"Объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы). В таких случаях всем студентам, находящимся на территории Казахстана, кто направит заявление и/или не сможет вовремя сообщить о возникших проблемах, экзамены будут перенесены (предоставлен индивидуальный график)", - говорится в сообщении.

По ее словам, такой способ решения проблемы уже не раз применялся в СПбГУ. Абсолютно все студенты, которые по объективным причинам не могут присутствовать на зачетах или экзаменах, должны направить заявление начальнику учебного отдела, и аттестация для них пройдет либо с использованием компьютерных технологий, либо будет перенесена на другую дату.